Un week-end encore pluvieux avant une semaine moins humide

Les précipitations seront parfois intenses et pourraient prendre un caractère orageux en fin de journée. Les maxima iront de 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 18 ou 19 degrés dans les éventuelles éclaircies sur le nord­-est du pays en mi­lieu de journée. Le vent sera modéré, et plus tard parfois assez fort, avec des rafales autour de 50 km/h.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des précipitations arroseront la majeure partie de notre territoire. Les cumuls seront compris entre 10 et 20 litres/m2 en beaucoup d'endroits. Les minima seront compris entre 11 ou 12 degrés en Ardenne et 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent gagnera en intensité en fin de nuit avec des rafales pouvant atteindre les 75 km/h.