Une journée sous la pluie et la grisaille, avant le retour du soleil et de la chaleur

La zone de pluie qui a commencé à traverser le pays achèvera son voyage mardi matin et s'évacuera rapidement vers l'est en cours de matinée, indique l'Institut royal météorologique dans ses dernières prévisions. Un ciel de traîne suivra à partir de l'ouest avec quelques averses, qui seront un peu plus marquées sur le nord et l'est du pays, où quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus.

Les maxima varieront entre 18 degrés en haute Ardenne, 20 degrés en bord de mer et 23 degrés en Gaume et en Campine. Le vent modéré s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest. Il pourra être temporairement assez fort le long du littoral avec des pointes de 50 km/h.

Ce soir et en début de nuit, les dernières averses s'évacueront vers l'est et le ciel se dégagera à partir de l'ouest. Des nuages bas se formeront en cours de nuit, surtout sur la partie est du pays. Les températures redescendront entre 11 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 16 degrés en bord de mer.