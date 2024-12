À 27 ans, Victoria Vandeberg va devenir la plus jeune bourgmestre de Wallonie: "J’aimais connaître le nom des ministres quand j’avais 6-7 ans"

Partager:

À 27 ans, Victoria Vandeberg va devenir la bourgmestre de Jalhay ce lundi soir, lors de la prestation de serment. Elle deviendra par la même occasion la plus jeune bourgmestre de Wallonie et de Bruxelles. Elle explique son attrait pour la politique.

Le 13 octobre dernier, la liste MR-IC-ESJ confortait sa majorité absolue à Jalhay, en province de Liège, en récoltant près de 68% des voix et 14 sièges sur 19. Quatrième sur la liste, Victoria Vandeberg a créé la surprise en signant le meilleur score et devient donc, à 27 ans, la plus jeune bourgmestre de Wallonie et de Bruxelles. À lire aussi Aura-t-on un gouvernement pour Noël? "C'est pas encore gagné" Échevine lors de la dernière législature, la libérale va donc découvrir un nouveau poste à partir de ce lundi soir, après sa prestation de serment. Mais comment a-t-elle pris goût à la politique si jeune? "Via mes études de sciences politiques évidemment. C’est là que je me suis vraiment intéressée aux partis politiques et aux jeunesses étudiantes. De fil en aiguille, j’ai été candidate en 2018", a-t-elle déclaré au micro de Martin Buxant sur bel RTL ce lundi matin. C’est à force de travail et de rencontres que l’on fait sa place

"J’ai un peu analysé les différentes jeunesses présentes et les valeurs libérales étaient celles qui me correspondaient le plus. Notamment aussi via l’exemple de mon papa qui était indépendant, qui a toujours eu le travail comme valeur importante de sa vie", poursuit Victoria Vandeberg avant de tenter d'expliquer son attrait pour la politique depuis qu'elle est toute petite. "J’y étais très intéressée, même quand j’étais assez jeune. J’aimais connaître le nom des ministres quand j’avais 6-7 ans. Je ne sais pas dire pourquoi, mais c’est quelque chose que j’avais en moi visiblement". Des vues sur le niveau fédéral Quatrième sur la liste, la jeune Jalhaytoise a donc réalisé un meilleur score que le bourgmestre sortant, en poste depuis 12 ans. "C’est à force de travail et de rencontres que l’on fait sa place. Et puis, il faut montrer ce que l’on vaut pour la mériter", déclare-t-elle avant d'expliquer ce que la jeunesse peut apporter à la commune. "Une manière de faire plus directe et puis, la communication. C’est important d’entendre ce que le citoyen souhaite mais aussi de pouvoir communiquer sur ce que nous proposons".