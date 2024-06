Accès aux médicaments : l'IEFH plaide la fin des discriminations liées au sexe ou au genre

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) demande "l'élimination de toute discrimination fondée sur le sexe ou le genre dans l'accès aux médicaments", dans un communiqué publié mercredi sur le site news.belgium.be. Un appel qui intervient dans le cadre du refus de la mutualité de deux patients de leur rembourser leur traitement contre le cancer du sein en raison de leur sexe masculin.

À quelques semaines d'intervalle, les tribunaux du travail d'Anvers et de Charleroi ont considéré que le refus de remboursement des médicaments contre le cancer du sein métastatique de deux patients, au motif que ces derniers n'avaient pas le "sexe requis", constituait une discrimination fondée sur le sexe non justifiée de manière objective et donc interdite.

L'Union Nationale des Mutualités Libres a été condamnée à verser des dommages et intérêts aux patients. Outre des conséquences financières, le tribunal d'Anvers a estimé qu'il y avait préjudice moral en raison de la charge mentale causée par le non-remboursement des traitements.