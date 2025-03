Marc-Antoine Mathijsen se lance dans la course à la présidence des Engagés

Yvan Verougstraete n'est plus le seul candidat à la succession de Maxime Prevot à la tête des Engagés. Marc-Antoine Mathijsen se lance dans la course.

Maxime Prévot est devenu ministre des Affaires étrangères lors de la constitution du gouvernement De Wever et a renoncé à la présidence des Engagés. Qui pour le remplacer? Le député européen Yvan Verougstraete, ancien patron de la chaîne de pharmacies et de parapharmacies Medi-Market, est candidat. Il ne sera pas seul. Marc-Antoine Mathijsen l'a annoncé à La Libre dans son édition de jeudi : il se lance lui aussi dans la course.

"J'annonce ma précandidature car je dois encore constituer mon équipe", explique-t-il à La Libre. "La procédure interne veut, en effet, que l'on se présente en ticket, avec deux vice-présidents. Un homme et une femme, l'un de Wallonie, l'autre de Bruxelles. Cela prend donc du temps: il faut contacter les bonnes personnes. Par mon annonce, je lance aussi la dynamique pour les contacts en interne en vue de constituer mon équipe."