Le Premier ministre a reconnu que la Belgique est un mauvais élève et que notre pays doit faire des efforts, le plus rapidement possible. "On s'est réveillé dans un monde où l'Europe doit malheureusement se réarmer beaucoup plus vite", a également déclaré le Premier ministre."Donc je présenterai au gouvernement des plans pour qu'on arrive aux 2% plus vite que prévu". "2029, c'est beaucoup trop tard", a-t-il ajouté, citant l'échéance inscrite dans l'accord de gouvernement fédéral. "On est un mauvais élève de la classe OTAN, on n'est même plus invité à certaines tables", fait-il observer.

La Belgique n'avait pas été conviée aux premières réunions, à Paris et à Londres, d'une potentielle coalition de pays volontaires pour garantir un éventuel accord de paix en Ukraine.

Le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) s'est montré volontariste ces derniers jours pour parvenir aux 2% rapidement, peut-être dès cet été, en vue du sommet de l'OTAN de juin. Mais le vice-Premier ministre Engagés Maxime Prévot s'est montré plus prudent, par crainte de porter atteinte à d'autres secteurs stratégiques pour la cohésion sociale et économique. "Avec les propositions que Mme Von der Leyen va mettre sur la table, il devrait être possible (d'avancer l'échéance de 2029) sans trop de dégâts dans les autres départements", selon le chef du gouvernement Arizona.

Concernant l'allié américain, Bart De Wever a expliqué que les choses avaient changé. "Les États-Unis restent un allié, ça c'est sûr. Dans l'OTAN, il faut regarder au-delà d'une administration, d'un président. Mais on ne peut pas nier que M. Trump a plein de surprises et ce sont surtout des mauvaises surprises pour nous. Donc renforcer le pilier européen dans l'OTAN, ça me semble très nécessaire et très urgent", a estimé le Premier ministre.