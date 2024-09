Alexander De Croo à la tribune de l'ONU: "Nous sommes confrontés à une régression des droits humains au niveau mondial"

Partager:

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a appelé, dimanche devant l'assemblée générale de l'Onu, à New York (USA), "à résister" aux "régressions" que représentent le recul des droits humains dans le monde, le populisme ou encore le fait de placer des intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt général.

Le Premier ministre en affaires courantes a pris la parole à la tribune de l'Onu peu avant 14h15 (20H15, heure de Bruxelles) à l'occasion du "Sommet de l'Avenir", qui venait d'adopter, quelques heures auparavant, un "Pacte pour l'Avenir" visant à redonner vie au multilatéralisme et à tracer la voie "d'un avenir meilleur pour toute l'humanité". Après l'adoption en 2020 d'une Déclaration à l'occasion des 75 ans de l'Onu, qui avait exhorté, "dans cette même salle", la communauté internationale à agir pour redonner un second souffle au multilatéralisme, "les défis auxquels nous faisons face sont encore plus grands quatre ans plus tard: accélération du changement climatique, pandémies, guerres touchant des millions de personnes,…", a constaté M. De Croo.

"Malheureusement, nous sommes confrontés à une régression des droits humains au niveau mondial. Des dirigeants placent de plus en plus certains 'intérêts' au-dessus des 'valeurs'. Les mouvements conservateurs et populistes ciblent les droits des femmes et des filles. Des tentatives de ré-écriture des droits humains sont en cours depuis des années", a encore déploré Alexander De Croo, jugeant nécessaire "de résister à ces régressions". "Les défenseurs des droits humains doivent être protégés, la liberté d'expression doit être garantie et les responsables politiques doivent rendre compte de leurs actes", a-t-il plaidé à la tribune. Pour surmonter les divisions et mieux travailler au profit des populations et de la planète, il est nécessaire de tenir notre engagement en faveur d'un ordre international fondé sur des règles, a poursuivi le Premier ministre belge, ce qui passe par un respect du droit international, l'application des principes qui ont présidé à la fondation de l'Onu, le respect et la promotion des droits humains.