Analyse du Grand Duel Magnette - De Wever: "Ils étaient systématiquement en désaccord, sauf sur une thématique"

De toute évidence, le débat était tendu, plus tendu qu'on ne pouvait l'imaginer. Selon Pascal Delwit, politologue à l'ULB, Bart De Wever s'est placé encore plus à droite que d'habitude, un choix stratégique : "Chacun parlant principalement à sa communauté, son électorat, Bart De Wever doit résorber son écart avec le Vlaams Belang", explique-t-il.

Qui sera Premier ministre ?

"Tout dépend des résultats électoraux du PS et de la N-VA mais aussi des autres partis. Si on a une forte progression des autres partis, de la droite radicale et de la gauche radicale, ça va resserrer le jeu sur les possibles en termes de majorité et possiblement le PS et la N-VA devront discuter ensemble comme d'autres partis au