Anvers: Groen s'inquiète du retrait de la nationalité belge à des enfants palestiniens

Les écologistes ont remarqué que 93% des enfants nés à Anvers de parents palestiniens n'ont pas reçu la nationalité belge, soit 86 enfants. "Cette attitude n'est pas seulement illégale, elle montre la commune sous son jour le plus froid et le plus inhumain", a dénoncé l'avocate Zohra Othman, deuxième sur la liste Groen aux élections communales du 13 octobre.

Groen s'inquiète aussi du retrait de la nationalité belge à des enfants palestiniens en application d'une circulaire de l'Office des étrangers dont le Médiateur fédéral a pourtant réclamé le retrait, estimant qu'elle était illégale.