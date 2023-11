Appel à la grève dans le commerce alimentaire ouvrier les 15 et 22 novembre

Le front commun syndical appelle les travailleurs du commerce alimentaire ouvrier, soit de la commission paritaire 119, à faire grève les 15 et 22 novembre afin "d'obtenir une prime pouvoir d'achat", annonce-t-il lundi.

"Puisque les employeurs du commerce n'écoutent que lorsque l'on touche à leur portefeuille, nous appelons donc à faire grève les 15 et 22 novembre", conclut Dominik Roland pour la CGSLB.

Les travailleurs seront couverts par un préavis et par une indemnité de grève. Ils sont également invités à tenir un piquet devant leur entreprise quand cela est possible. Selon les syndicats, les négociations patinent depuis septembre et "les employeurs restent sourds aux demandes des travailleurs".