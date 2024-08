Arrestation d'un célèbre avocat de l'opposition

"Le régime de Nicolas Maduro a kidnappé mon ami et camarade, Perkins Rocha. Perkins est notre avocat personnel, notre coordinateur juridique et notre représentant (...) devant le CNE (Conseil national électoral)", a déclaré la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado sur X.

C'est "un homme juste, courageux, intelligent et généreux. Un Vénézuélien exemplaire. Ils essaient de nous briser, de nous déconcentrer et de nous terrifier. Nous allons de l'avant, pour Perkins, pour tous les prisonniers et les persécutés, et pour le Venezuela dans son ensemble", a ajouté Mme Machado qui avait appelé à une manifestation mercredi un mois après le scrutin. .

Plus d'une centaine de cadres et activistes de l'opposition ont été arrêtés avant et après la campagne. Six collaborateurs de confiance de Mme Machado, dont sa directrice de campagne Magalli Meda, se sont en outre réfugiés à l'ambassade d'Argentine, pour échapper à des accusations de complot. Plusieurs journalistes ont aussi été arrêtés, dont Ana Carolina Guaita, journaliste du site internet La Patilla, critique du gouvernement, arrêtée mardi passé par les services de renseignement lors d'une "opération inhabituelle".