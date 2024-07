Attendre les élections communales serait une grave erreur, avertit Leisterh

"L'Europe nous demande de rentrer un budget pour le 20 septembre, cela vaut pour toutes les entités, le fédéral mais aussi les Régions. Idéalement, on devrait venir avec notre feuille de route le 20 septembre, ce qui nous impose d'avoir un gouvernement avant cela. Il est dangereux de s'enfermer dans un agenda en politique mais l'urgence est là. Ceux qui disent qu'il faudrait peut-être attendre les élections communales (le 13 octobre) - ce que je n'ai entendu de personne- feraient une grave erreur", a déclaré M. Leisterh, interrogé par BX1.

Selon le chef de file du MR en Région bruxelloise, les discussions avec le PS et les Engagés en sont à une forme de "prénégociation technique", menée par les sherpas des différents partis sur des thèmes techniques et budgétaires et dont pourrait sortir une note de base pour lancer des négociations "dans les prochaines semaines".