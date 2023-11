Au nom de la Wallonie, la ministre Tellier exprime ses "profondes et sincères excuses"

"Ce qui est arrivé n'est pas acceptable. J'exprime mes profondes et sincères excuses, au nom de la Wallonie, aux personnes qui se sont senties flouées. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus jamais", a solennellement déclaré la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, lors de son audition, vendredi après-midi, en commission du parlement wallon.

"Depuis la semaine passée, je perçois sur le terrain l'inquiétude de la population, la colère parfois de gens qui ne savent plus s'ils peuvent avoir confiance dans l'eau qu'ils boivent. Je mets toute mon énergie pour tenter de leur apporter progressivement des réponses de plus en plus précises", a expliqué Céline Tellier qui a notamment participé, mercredi soir, à une réunion publique à Ath.

"Je m'efforce de reconstituer et de vous donner, en toute transparence, le déroulement des événements et les erreurs commises. Même si des actions concrètes ont été posées, l'absence de communication proactive aux communes et aux citoyens a été constatée. Je le regrette et ça ne peut plus se reproduire", a-t-elle ajouté avant de revenir sur le plan d'actions qui est mis en place.

"Il y aura un avant et un après Chièvres. Ceux qui aspirent à un monde plus pur et plus sain peuvent compter sur ma détermination et sur mon engagement le plus complet et le plus sincère", a conclu la ministre.