"Avec le gouvernement flamand... belge, pardon": De Wever évoque une possibilité pour réarmer la Défense... mais s'offre un beau lapsus

Interrogé mercredi en comité d'avis sur les questions européennes, le Premier ministre Bart De Wever a qualifié de "non-sens" la possibilité de confisquer la "tirelire de Poutine", un acte qu'il voit comme "dangereux" pour la Belgique. "Il faut être extrêmement prudent, certainement en tant que Belge", a-t-il souligné, pointant les risques juridiques, financiers, voire systémiques d'une confiscation de cet argent.

Un lapsus pour le Premier ministre

Alors que l'Europe tente de se réarmer et de renforcer sa Défense, on cherche encore des financements pour y parvenir. Pour ce faire, il existe un outil pour emprunter au taux le plus faible, est-ce une possibilité pour la Belgique pour acheter des armes supplémentaires ? Bart De Wever évoque cette possibilité... en faisant un beau lapsus. "On ne l'exclut pas, on doit encore négocier avec le gouvernement flamand... belge, excusez-moi !", se reprend-il rapidement. "L'idée d'acheter le plus possible en Europe, ça me semble logique, mais ça demande des décisions courageuses".