Guerre en Ukraine: un sommet crucial se tient à Bruxelles... avec une deadline pour le réarmement de l'Europe

Un sommet européen crucial se tient à Bruxelles, où les dirigeants de l'UE discutent de l'aide à l'Ukraine et du renforcement de la défense européenne. Les Belges se montrent largement favorables à une armée européenne commune et à une augmentation du budget de notre Défense.

La Commission européenne a présenté un document ambitieux, fixant l'objectif de renforcer la défense européenne d'ici 2030. "Nous devons accélérer les efforts pour une défense européenne au plus tard en 2030", lit-on noir sur blanc dans un document sur la table des 27 chefs d'État et de gouvernement au début de ce Conseil européen. Cinq ans pour se préparer, pour être plus autonomes en réponse aux Américains et pour être capables d'affronter la menace russe qui risque de s'accélérer dans les prochaines années.

Il faudra donc discuter de ce réarmement, la Commission proposant une enveloppe de 150 milliards d'euros à taux quasi nul pour l'achat d'équipements militaires, à condition qu'au moins 65 % de ces équipements soient fabriqués en Europe.