"Bart De Wever en phase d'écoute totale et de respect", salue Maxime Prévot

"Depuis que Bart de Wever, le président de la N-VA, est chargé d'une mission de préformation, il est en phase d'écoute totale et de respect", a salué le président des Engagés, Maxime Prévot, mercredi matin sur La Première (RTBF).

"On a eu l'occasion d'y rappeler, chacun, nos priorités. Il y a des convergences sur des ambitions fortes: réforme fiscale, réforme du marché du travail, énergie, réinvestissement dans les matières régaliennes comme la sécurité. Ça ne signifie toutefois pas qu'on a tous les mêmes recettes et c'est là qu'il faudra négocier", a expliqué Maxime Prévot.

"Mais s'il aspire à être Premier ministre, il devra être celui de tous les Belges", a-t-il prévenu au lendemain d'une réunion entre les cinq partis susceptibles de former, au fédéral, une coalition "Arizona" et le préformateur Bart De Wever.

"Jusqu'à présent, on a eu la possibilité, lors des bilatérales, de dire notre liste de courses et nos lignes rouges. On va seulement commencer à s'apprivoiser à cinq pour voir nos points de convergence", a-t-il poursuivi.

Enfin, interrogé sur la formation des gouvernements en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, le président des Engagés a confirmé qu'on était "dans la toute dernière ligne droite" "C'est tout à fait possible dans les prochains jours", a-t-il dit, évoquant des gouvernements "de changement, de responsabilité et d'ambition".