Bart De Wever rencontre aujourd'hui le PTB/PVDA et Groen

"C'était une conversation respectueuse. De Wever a reconnu que le PTB/PVDA était l'un des vainqueurs des élections. J'ai pu présenter mes priorités en matière de transports publics et de logement. J'ai été écouté mais l'on sent que les priorités sont ailleurs. Je suis réaliste à ce sujet", a-t-il conclu.

Plus tard dans la journée, à 17h00, le bourgmestre d'Anvers aura cette fois un entretien préliminaire avec les co-présidents de Groen, Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout.

On ignore encore ce que fera par la suite Bart De Wever, vainqueur des élections de dimanche. Celui-ci pourrait tenir un second round de discussions préliminaires. Ou accélérer alors le tempo et annoncer d'emblée l'ouverture de véritables négociations pour la formation d'une coalition entre son parti, le CD&V et Vooruit.

Mardi, au sud du pays, le MR et les Engagés ont annoncé l'ouverture de négociation pour former une nouvelle majorité politique en Région wallonne ainsi qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles.