Bart Somers justifie sa démission par son amour pour la ville de Malines

"Malines a connu une énorme transformation au cours des dernières années. Elle est devenue un nid douillet", a-t-il déclaré. "Les solutions aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, tels que le logement, la mobilité et la cohabitation, se trouvent au niveau local. De plus, le niveau local est une source de renouveau politique".

En démissionnant, M. Somers fait un choix clair pour la ville, avant les élections.

"On ne peut pas se présenter à la tête d'une ville deux jours avant les élections", a-t-il expliqué. "Il y a des élections régionales en juin et des élections communales seulement en octobre. Il se peut qu'il n'y ait pas encore de gouvernement en octobre, et je serais donc encore ministre à ce moment-là. Cette double course n'est correcte, ni pour la Flandre, ni pour Malines. Je dis maintenant clairement à tous les Malinois: si les électeurs le veulent, je serai bourgmestre pour six ans sans condition", a-t-il ajouté.