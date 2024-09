Biden met en garde contre une "guerre généralisée" au Liban; De Croo prône une désescalade

Il faut "finaliser maintenant" un accord de cessez-le-feu à Gaza, a d'ailleurs insisté Joe Biden. Les États-Unis mènent avec le Qatar et l'Égypte des négociations avec Israël et le Hamas pour un accord visant à faire taire les armes et une libération des otages.

"Une guerre généralisée n'est dans l'intérêt de personne. Même s'il y a une escalade de la situation, une solution diplomatique est toujours possible", a insisté le président américain, qui a délivré à New York son dernier discours lors de cette grand-messe annuelle de l'Onu assombrie par les craintes d'une guerre régionale au Proche-Orient.

De son côté, le Premier ministre belge, Alexander De Croo, prône la "désescalade" face à l'évolution "très, très inquiétante de ces derniers jours", a-t-il dit à l'agence Belga. "On parle beaucoup de ce qui se passe dans le nord, avec la frontière avec le Liban mais la situation à Gaza et en Cisjordanie est aussi dramatique", rappelle le Premier ministre belge.

Près d'un an après le début de la guerre dans le petit territoire palestinien déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le conflit menace de s'étendre au Proche-Orient.

Des frappes israéliennes contre le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien, ont fait plus de 500 morts lundi au Liban, qui a vécu sa journée la plus meurtrière en près d'un an d'échanges de tirs entre les deux parties en marge de la guerre à Gaza.