Jusqu’à 100.000 € "offerts" pour vivre dans un petit village paradisiaque en Italie… mais à certaines conditions

Et si vous changiez de vie en vous installant dans un petit village de montagne en Italie, entre stations de ski, sources thermales et vignobles ? C’est l’idée que propose la région autonome de Trente, dans le nord du pays, avec une aide pouvant atteindre 100.000 € pour acheter et rénover une maison abandonnée.

L’objectif est de revitaliser les communautés locales

Concrètement, les candidats recevront jusqu’à 80.000 € pour financer les travaux, ainsi qu’une aide de 20.000 € pour l’achat du bien. "L’objectif est de revitaliser les communautés locales et de renforcer la cohésion territoriale", a expliqué Maurizio Fugatti, président de la province de Trente.