BRUXELLES - David Leisterh entend prendre rapidement contact avec les autres partis

"Beaucoup de Bruxellois ont compris après 20 ans sans les libéraux, avec une politique de gauche, que bon nombre de paramètres se sont détériorés au fil des années. Il est temps que cela change, les Bruxellois l'ont montré... On n'a pas de majorité absolue. Avec Les Engagés et DéFI, on a des similitudes, c'est certain, mais on veut avoir des contacts avec tout le monde, on a déjà contacté certains (NDLR: mandataires de partis)", a-t-il encore dit.

La ministre fédérale des Affaires étrangères Hadja Lahbib, deuxième sur la liste bruxelloise du MR, a ajouté ne pas forcément envisager de majorité sans les socialistes. "On verra si on peut faire un programme ensemble. Si on s'accorde, on le fera", a-t-elle commenté sur le média régional BX1.