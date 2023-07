Bruxelles reconnait le clubbing comme patrimoine culturel immatériel

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de reconnaître l'importance du clubbing en l'inscrivant au patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance intervient à l'initiative des représentants du secteur eux-mêmes, en étroite concertation avec Ans Persoons (one.brussels-Vooruit), secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, et son prédécesseur Pascal Smet, a indiqué le cabinet de la première citée, dans un communiqué.

Selon Mme Persoons, la scène bruxelloise des boîtes de nuit et du monde de la nuit est devenue une partie intégrante de l'identité de la ville au fil des années. Les clubs bruxellois n'offrent pas seulement aux Bruxellois.es et aux visiteurs l'occasion de se détendre, de se rencontrer et de profiter de la musique, mais sont également devenus avec le temps des institutions artistiques et culturelles.

Suivant les critères du secteur bruxellois de la vie nocturne (Fédération Brussels By Night, 24hBrussels et Fédération Horeca Bruxelles), Bruxelles recense une vingtaine de boîtes de nuit, dont des noms connus comme le Fuse, le Mirano, le Spirito, La Cabane, Madame Moustache, le C12 et le Bloody Louis, …