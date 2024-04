Cancer: les Britanniques veulent interdire aux jeunes d’acheter du tabac, et chez nous?

Frank Vandenbroucke était l’invité de Bel RTL matin. Au micro de Martin Buxant, le ministre de la Santé a évoqué l’importance de la prévention et de la recherche contre le cancer, deuxième cause de mortalité en Belgique, à deux jours de la grande soirée du Télévie.

Il y a 75.000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année en Belgique, c’est la deuxième cause de mortalité. Le ministre fédéral de la Santé, le socialiste flamand Frank Vandenbroucke, souligne l’importance du Télévie, pour financer l’indispensable recherche contre le cancer et donc sauver des vies.

Frank Vandenbroucke précise aussi que "les e-cigarettes, les vapoteuses jetables, qui sont des éléments d’introduction au tabac pour les enfants, vont être interdites".

Pour l’avenir, le ministre de la Santé estime, à titre personnel, qu’il faut réfléchir à ce type de mesure (interdiction d’acheter du tabac). Dans son livre sur les soins de santé, il décrit les pistes possibles : "On pourrait par exemple dire qu’à un certain moment on va augmenter l’âge à partir duquel on peut acheter des cigarettes", détaille Frank Vandenbroucke.