Caroline Gennez tirera la liste Vooruit à Anvers

Caroline Gennez a été chargée par le président du parti, Conner Rousseau, de tirer la liste régionale et éventuellement de co-négocier un accord de coalition en Flandre. "Je le ferai avec conviction. Parce qu'il y a énormément de défis à relever: un enseignement qui continue à se dégrader, un marché du travail qui attend toujours des réformes,... Des sujets sur lesquels je travaillais déjà au parlement flamand et qui me tiennent à cœur", a-t-elle assuré

"L'enjeu des prochaines élections est considérable. Dans quelle Flandre voulons-nous nous réveiller le 10 juin? Une Flandre où le racisme est normal? Une Flandre où l'égalité des droits pour les femmes et la communauté LGBTQI+ est révoquée, comme c'est le cas en Italie aujourd'hui? Voulons-nous remonter le temps ou aller de l'avant?", a-t-elle poursuivi