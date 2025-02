Casting ministériel: voici les visages du futur gouvernement Arizona

Vanessa Matz est nommée à la Modernisation publique et Jean-Luc Crucke au Climat et à la Mobilité.

À la N-VA, c'est Anneleen Van Bossuyt qui récupère le poste de ministre à l'Asile et à la Migration. C'est officiel : Jan Jambon occupe le poste de vice-Premier ministre et sera également ministre des Finances et des Pensions. Theo Francken revient au gouvernement fédéral en tant que ministre de la Défense.

Du côté des Engagés, Maxime Prévot est ministre des Affaires Etrangères. Il remet la présidence des Engagés à Yvan Verougstraete avant une élection dans les trois mois

Georges-Louis Bouchez, s'il accepte de monter au gouvernement, s'occupera de l'Intérieur.

Ce dimanche en fin d'après-midi, dans une interview accordée à nos confrères de Belga, Bart De Wever a annoncé à demi-mots que les présidents du MR et des Engagés monteraient bien au gouvernement. "Je me réjouis que des présidents de parti vont être membres du gouvernement parce que ce sont eux qui ont négocié l'accord, qui sont au courant de chaque élément qui est dedans et qui connaissent chaque discussion derrière les points et qui connaissent la signification de chaque mot", a-t-il affirmé. "C'est un grand atout de savoir que M. Bouchez et M. Prévot vont me rejoindre dans le gouvernement."