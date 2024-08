Cent-vingt médicaments génériques disparaissent chaque année

Au cours de ces cinq dernières années, 604 médicaments de base abordables ont disparu parce qu'ils ne sont plus rentables, soit environ 120 par an, selon Medaxes.

"Depuis la disparition de ces centaines de médicaments, le contribuable, et donc le patient, paie les alternatives comparables environ 10 % plus cher par dose", assure Jasmien Coenen, Managing Director de Medaxes. "Autrement dit, le gouvernement met en place des mesures 'd'économie' pour pouvoir s'acquitter de la facture des médicaments des Belges, mais, au final, ces mesures d'économie entrainent plus de dépenses."

Medaxes demande aux autorités fédérales, et donc aux négociateurs du prochain accord de gouvernement, de prévoir à l'avenir "deux enveloppes différentes" et de ne plus couvrir le financement du remboursement des médicaments de base et des nouveaux médicaments protégés par un brevet par le même budget.

"Que les choses soient claires : nous ne sommes pas contre la rétribution de l'innovation. Elle est évidemment vitale pour l'évolution de nos soins de santé. Mais nous devons veiller à ce que les patients n'en soient pas les dupes à long terme, à cause de la disparition du marché de leur traitement habituel", conclut Mme Coenen.