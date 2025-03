"C'est une menace": une cyberattaque russe est probable... et elle pourrait paralyser la distribution d'eau et d'électricité

Ce n'est un secret pour personne : la situation géopolitique actuelle est plus que tendue, notamment avec le conflit en Ukraine. Et bien qu'une proposition de cessez-le-feu soit sur la table des négociations, rien n'est encore gagné.

Parmi les pires scénarios envisagés, celui d'une cyberattaque de la Russie inquiète. Une telle attaque pourrait paralyser notre système bancaire, ainsi que la distribution d'eau et d'électricité.

Face à cela, faut-il envisager cela comme une véritable menace aujourd'hui ? La réponse d'Ariadne Petridis est sans équivoque. "Absolument, c'est une menace. Il y a des actes de sabotage, mais il y a aussi la désinformation, l'ingérence dans nos processus démocratiques, etc.", explique-t-elle.

Cependant, elle explique la meilleure façon de nous protéger. "C'est de renforcer notre résilience sociétale, et donc de prendre des mesures pour assurer la continuité de nos systèmes de transport, de communication, d'approvisionnement en carburant, en eau potable, en nourriture, etc. Cela requiert une approche intégrée et une collaboration étroite entre, d'une part, le gouvernement, dans notre cas, le fédéral, mais aussi les régions, le secteur privé et des citoyens comme vous et moi".

