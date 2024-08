"Chacun doit faire sa part": la réaction de Conner Rousseau après l'échec des négociations

Partager:

Sans le citer nommément, le président de Vooruit, Conner Rousseau, désigne le président du MR, Georges-Louis Bouchez, comme responsable de l'échec de la tentative de formation du gouvernement fédéral 'Arizona'. Il assure vouloir continuer à travailler de manière constructive - "au-delà de notre programme" - mais "les efforts doivent être répartis équitablement", selon les socialistes flamands. "Chacun doit faire sa part. Ce n'est que justice", écrit Conner Rousseau sur Instagram. "Est-il alors juste que certains bloquent le fait que les plus gros patrimoines contribuent plus équitablement? Que toutes les vaches sacrées doivent tomber, à l'exception des saints millionnaires? Non. C'est incompréhensible. Injuste."

Le président des socialistes flamands fait référence à son collègue libéral Georges-Louis Bouchez. Ces derniers jours, le président du MR s'est opposé à l'introduction d'un impôt sur les plus-values ​​sur les actions, alors que le formateur Bart De Wever venait de l'inclure dans sa note socio-économique pour rallier Vooruit. Conner Rousseau souligne que la Belgique est confrontée au plus grand défi de son histoire. Pour mener à bien cette démarche, il faudra "de l'audace, du courage et de la justice". "Nous, avec Vooruit, continuerons à travailler. Nous continuerons à discuter. Pour trouver des solutions équitables et faire avancer notre pays. Nous irons au-delà de notre programme, pour être constructifs et trouver des accords. Mais jamais au-delà de nos principes: que les efforts doivent être distribués équitablement parce que beaucoup de gens font déjà de gros efforts." Sammy Mahdi se dit "très déçu" Le président du CD&V Sammy Mahdi se montre "très déçu" jeudi, après l'échec des négociations en vue de former une coalition "Arizona" au fédéral. "Nous avions l'opportunité unique de mettre en place un gouvernement ambitieux à une vitesse jamais vue. C'est triste", a-t-il écrit sur Instagram.

Le formateur Bart De Wever a informé les présidents des quatre autres partis du fait qu'il allait demander jeudi soir au Roi d'être déchargé de sa mission. Le président de la N-VA, nommé formateur le 10 juillet dernier, a présenté jeudi une ultime proposition de réforme fiscale, mais celle-ci a été rejetée par le MR. Sa tentative de former une coalition rassemblant la N-VA, le CD&V, Vooruit, le MR et Les Engagés a dès lors échoué. Le président du CD&V Sammy Mahdi le regrette. "Ces dernières semaines, nous avons travaillé dur sur les changements majeurs dont ce pays a besoin. Pour que les travailleurs aient plus de pouvoir d'achat et que le système devienne plus juste. Ces derniers jours, j'ai beaucoup téléphoné à mes collègues et j'ai essayé de proposer des solutions afin de rester à l'écart de la bataille des symboles", explique-t-il. À ses yeux, l'échec des négociations "n'était pas à cause du centre."