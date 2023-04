Davantage de femmes et une diversité qui stagne dans les médias, selon le Baromètre du CSA

La diversité dans les médias fait l'objet d'une certaine stagnation, à l'exception de la visibilité des femmes, selon le dixième baromètre de l'égalité et de la diversité dans les médias du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) publié lundi. Depuis 2011, date de la première étude de ce genre, publiée chaque année depuis lors, seule la présence des femmes a progressé dans les médias. Les autres minorités telles que les personnes issues de la diversité ou en situation de handicap, les individus plus jeunes ou plus âgés, ainsi que les catégories socio-professionnelles les moins qualifiées continuent à être sous-représentées à l'écran.