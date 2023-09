David Clarinval ouvre la porte à l'envoi de F16 en Ukraine: "La Belgique est à la traîne!"

Le vice-Premier ministre et ministre des indépendants, David Clarinval était l'invité du Bel RTL matin ce mercredi. Au micro de Martin Buxant, il a exprimé son désir de voir la Belgique s'investir plus dans la solidarité apportée à l'Ukraine dans le conflit contre la Russie.

Le Danemark et les Pays-Bas demandent à la Belgique d'envoyer des avions F16 en Ukraine pour aider dans la guerre contre la Russie de Vladimir Poutine. David Clarinval est visiblement du même avis. Il affirme avoir demandé "une étude objective quant à la possibilité réelle de pouvoir envoyer des F16 en Ukraine", lors du Conseil des ministres.

La direction de l'armée belge s'est exprimée dans la presse en défaveur de l'envoi d'avions. À cela, le vice-Premier ministre répond que "c'est le gouvernement qui décide" et que selon leurs informations "qui viennent aussi de la Défense", "il est possible qu'en 2024, entre deux à quatre avions puissent être envoyés". Il insiste: "Selon nous, c'est possible."