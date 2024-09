De Beukelaer favorable à des discussions avec la N-VA, "plus stable" que la Team Ahidar

À Bruxelles, les négociations sont menées, comme il se doit, dans un premier temps séparément dans chaque groupe linguistique pour déterminer les futures composantes d'une majorité régionale. Côté francophone, MR et Engagés ont entamé une approche avec le PS. Côté néerlandophone, la formatrice Groen Elke Van den Brandt n'est pas parvenue à convaincre le CD&V de s'associer à un projet commun aux côtés des Verts, de Vooruit, et de l'Open Vld.

"Notre première option était d'amener le CD&V à la table des négociations, mais celui-ci estime aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour venir à la table. La balle est dans le camp néerlandophone. La piste la plus logique est de passer à la N-VA pour aller vers une stabilité gouvernementale. Je ne pense pas qu'avec la team Fouad Ahidar, cela soit possible, au vu de l'évolution de ce mouvement rejoint par des gens de partout. Il y a un manque de cohérence dans le projet et de ceux qui portent ce projet", a commenté le président des Engagés Bruxelles, interrogé mercredi par BX1.