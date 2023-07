De Croo et Khattabi répondent séparément aux questions à la Chambre

"C'est une bonne chose qu'il y ait eu un ajustement", a souligné le Premier ministre. Il a également salué les clarifications apportées par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, notamment à la demande de la Belgique, par rapport à la proposition initiale.

"Climat et nature ne sont pas en opposition avec l'agriculture et les pme", a-t-l défendu, appelant à dégager le consensus le plus large possible.

"Ce texte est moins ambitieux, mais je ne boude pas mon plaisir", a pour sa part réagi Zakia Khattabi. "Il vaut mieux ce texte que rien." A ses yeux, 80% du texte initial sont maintenus, les 20% restants concernant l'agriculture.