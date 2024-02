De Croo rend hommage aux soldats ukrainiens sur le tarmac de Hostomel

Deux ans jour pour jour après le début de la guerre, le chef du gouvernement fédéral a pris part à une cérémonie sur le tarmac de l'aéroport aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenski, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et des Premiers ministres italienne et canadien, Giorgia Meloni et Justin Trudeau.

Tour à tour, au milieu des carcasses d'avion et des bâtiments détruits, les dirigeants occidentaux ont pris la parole devant un parterre fourni de journalistes.