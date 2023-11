De Moor lance une campagne de prévention en Guinée contre la migration irrégulière

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor annonce jeudi lancer une campagne de prévention pour lutter contre la migration irrégulière en provenance de Guinée, en collaboration avec l'Office des étrangers (OE). "Les Guinéens ont très peu de chances d'obtenir l'asile dans notre pays et, au moyen d'une campagne de prévention, nous voulons empêcher les gens de faire cette traversée dangereuse", explique-t-elle. "Mieux encore que de devoir renvoyer des personnes après une décision négative en matière d'asile, il s'agit d'empêcher ces personnes de venir ici."

En septembre, la Guinée s'est hissée à la cinquième place des pays d'origine comptant le plus grand nombre de demandeurs d'asile. En 2023, 975 Guinéens ont déjà demandé l'asile en Belgique, soit plus que durant toute l'année dernière (902). Les trois quarts des Guinéens qui demandent l'asile n'ont cependant pas besoin de protection, ajoute la secrétaire d'État CD&V.

La campagne veut sensibiliser la population guinéenne aux dangers de la migration irrégulière, notamment le risque d'exploitation et des traversées. Une "caravane théâtrale" sera organisée sur la route Conakry-Kindia-Mamou-Labé, la région d'où proviennent la majorité des demandeurs d'asile guinéens en Belgique, et l'accent sera mis sur les familles et les jeunes vulnérables (18-35 ans) ainsi que sur les migrants qui retournent en Guinée.