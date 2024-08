De nombreuses activités pour célébrer le 80e anniversaire de la Libération de Mons

De nombreuses activités et commémorations sont organisées à Mons durant le week-end du 31 août et 1er septembre pour célébrer le 80e anniversaire de la Libération de Mons par les troupes américaines, le 2 septembre 1944. La Ville de Mons, le Mons Memorial Museum (MMM) et le Royal Auto Moto Club de Mons se sont associés pour mettre sur pied un riche programme d'activités gratuites, pour tous les publics, sous le signe des commémorations. Ateliers pour enfants, jeux de piste, concerts, reconstitution, défilés de véhicules d'époque sont au menu du week-end.