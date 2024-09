Début de la vaccination contre le Mpox en RDC prévu le 2 octobre

Le lancement de la vaccination contre le virus du mpox est prévu le 2 octobre en République démocratique du Congo (RDC), foyer de l'épidémie actuelle où plus de 24.000 contaminations ont été enregistrées depuis janvier, a annoncé jeudi l'Institut de santé publique congolais.

Hormis les défis logistiques pour acheminer les précieuses doses, qui doivent être maintenues à une température de -20°C, à travers un territoire grand comme quatre fois la France et doté de peu d'infrastructures, les autorités sanitaires devront aussi convaincre certaines "communautés à éviter l'automédication", a souligné le Dr Lofungola.

Pays de loin le plus touché du monde, la RDC a enregistré 24.035 cas de mpox et 789 décès liés à la maladie depuis le début de l'année, selon les derniers chiffres officiels.

Le pays parmi les plus pauvres au monde a récemment reçu 265.000 vaccins donnés par l'Union européenne et les Etats-Unis et fabriqués par le laboratoire danois Bavarian Nordic.

Le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué avoir signé mercredi "un protocole d'accord" avec le Japon pour la livraison de 3 à 5 millions de vaccins. Le vaccin japonais est utilisé sur les enfants.