Décès de l'acteur de "Friends" Matthew Perry à 54 ans

L'acteur luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool, et avait fréquenté des cliniques de réadaptation à plusieurs reprises.

Selon TMZ, aucune drogue n'a été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur samedi.

En plus de "Friends", Perry a joué dans des films tels que "Fools Rush In" et "The Whole Nine Yards".