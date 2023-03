Demir à New York pour une Conférence des Nations Unies

Les ministres flamandes de l'Environnement et de la Mobilité, Zuhal Demir (N-VA) et Lydia Peeters (Open VLD), seront cette semaine à New York pour la première conférence des Nations Unies consacrée à l'eau. Elles présenteront le "Blue Deal" flamand qui vise à lutter contre la pénurie d'eau et la sécheresse.