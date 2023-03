Dermagne désigne un conciliateur social

Le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a demandé mardi à un conciliateur social de prendre en charge le dossier de la concertation sociale chez Delhaize et de réunir toutes les parties concernées, a-t-il annoncé.

"La troisième réunion de concertation prévue entre la direction et les représentants des travailleurs a eu lieu ce matin. À l'issue de la réunion, nous avons dû constater que les parties n'ont pas réussi à engager un véritable dialogue sur l'annonce faite par la direction le 7 mars dernier. Aucune autre concertation n'est actuellement prévue au niveau de l'entreprise sur ce dossier. J'ai donc demandé au conciliateur social de prendre en charge le dossier et de réunir les parties pour une concertation. J'appelle les deux bancs à un dialogue ouvert et constructif", a-t-il déclaré dans un communiqué adressé à l'agence Belga.

Au terme d'un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire qui n'a abouti à aucune avancée mardi, la direction de Delhaize a fait savoir qu'elle demandait la désignation d'un conciliateur social. La semaine passée, des voix s'étaient également fait entendre dans les rangs politiques pour une telle initiative.