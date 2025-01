Dernière ligne droite pour former un gouvernement fédéral: quels sont les obstacles à surmonter? "Un chapitre très symbolique"

Même échéance, même équipe, est-ce que c'est de bonne augure ? "En-tout-cas, il y a un cap", répond notre référent politique Martin Buxant. "C’est le 31 janvier, à cette date-là, au plus tard, le capitaine Bart De Wever doit avoir fait entrer le bateau Arizona au port".

Toutefois, avant d'y arriver, le voyage sera parsemé d'écueils : "Il y a des tensions, oui, il y a des prises de bec entre les négociateurs, mais c’est assez normal au vu des enjeux, ça tire toujours entre la gauche et la droite de l’esquif (Vooruit et le MR). Plusieurs sources nous indiquaient d’ailleurs que le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, se montre plus constructif qu’il y a quelques semaines… "Chacun va devoir avaler des couleuvres", me dit ce soir un négociateur, "on est tous préparé à cela, la démarche générale est plutôt positive, on sait qu’il n’y a pas d’alternative"".