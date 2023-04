Des chefs rebelles communistes ont été tués aux Philippines

Les chefs rebelles philippins, Benito Tiamzon (71 ans) et son épouse, Wilma (70 ans), ont été tués il y a plusieurs mois, ont confirmé les responsables sécuritaires locaux et les rebelles eux-mêmes. Ils étaient en fuite depuis 2017 après avoir été libérés sous caution un an auparavant pour participer à des pourparlers de paix en Norvège.