Des points fonctionnels à l'ordre du jour du premier gouvernement wallon

"Nous débutons une législature de responsabilités, qui doit donner des perspectives" à la Région et à ses habitants, a encore souligné Adrien Dolimont.

"Les programmes des partis étaient clairs et on a rarement eu un message aussi évident des électeurs qui veulent des réformes. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet", a abondé Pierre-Yves Jeholet, le ministre de l'Économie et de l'Emploi. "Il faudra rationaliser une série de structures car l'argent public n'est pas toujours bien investi. Il faudra faire davantage avec moins. Ce sera probablement compliqué. Nous devrons être pédagogues pour expliquer nos mesures", a ajouté le libéral.

Après deux semaines chargées, le gouvernement régional prendra ses quartiers d'été dans quelques jours. Il fera sa rentrée le 22 août et se réunira à nouveau chaque jeudi.