Des travaux d'intérêt collectif pour les chômeurs de Tournai? La majorité MR-Ecolo... "n'en a pas encore parlé"

Des travaux d'intérêt collectif, pourront-ils être imposés aux chômeurs de plus de 2 ans à Tournai ? Si le MR dit "oui", les Écolos sont clairement contre... Que décidera la nouvelle coalition MR-Les Engagés-Ecolos ? La réponse de Marie-Christine Marghem, future bourgmestre de Tournai, est claire : "On n'en a pas encore parlé".

Les libéraux francophones soutiennent le principe d'une limitation des allocations de chômage dans le temps à deux ans pour ceux qui refuseraient deux emplois convenables ou formations dans un métier en pénurie de niveau équivalent. A contrario, le MR veut étudier la possibilité de prolonger de telles allocations pour ceux qui sont disposés à prendre part à des travaux d'intérêt général.

Des propos qui divisent

"Je suis pour, je pense que tout le monde doit se mettre en activité. Quand on reçoit quelque chose de la société, on doit pouvoir donner quelque chose en échange. Tout le monde doit se mettre en activité. Je m'efforcerai vraiment de lancer ce signal et de le réaliser auprès de ceux qui après deux ans de chômage, n'auraient pas encore trouvé un emploi", martèle Marie-Christine Marghem.