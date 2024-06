Deux duos se présentent à la coprésidence d'Ecolo

Le duo Samuel Cogolati/Marie Lecocq et le tandem Marie-Colline Leroy/Gilles Vanden Burre se disputeront la coprésidence d'Ecolo le 13 juillet. La nouvelle équipe devra relever le parti après sa déroute du 9 juin. Une échéance l'attend dès le 13 octobre: celle des scrutins communal et provincial.

Samuel Cogolati et Marie Lecocq sont des figures de la jeune génération des Verts francophones. Le premier, âgé de 35 ans et originaire de Huy, a été député à la Chambre entre 2019 et 2024. La seconde, âgée de 32 ans, est députée bruxelloise, coprésidente de la régionale bruxelloise d'Ecolo et l'une des quelques parlementaires écologistes à avoir conservé son mandat après la tempête du 9 juin.

L'autre duo incarne davantage l'expérience. Agée de 40 ans, Marie-Colline Leroy a été secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances dans le gouvernement fédéral sortant. A 46 ans Gilles Vanden Burre a deux mandats parlementaires à son actif, après avoir travaillé dans le monde de l'entreprise.