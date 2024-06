Diminution du nombre de kayaks sur la Lesse: "une rumeur", selon la ministre Tellier

S'agissant de la diminution du nombre de kayaks, le cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, répond qu'il s'agit d'une rumeur. "Concernant le renouvellement du permis, il s'agit d'un dossier qui n'a pas encore été examiné et validé par l'administration, et pour lequel il n'existe pas encore de décision officielle. Le fait qu'une diminution de 30% soit prévue n'est donc qu'une rumeur."

Le cabinet de la ministre précise par ailleurs qu'une adaptation de la législation, avec un débit limite de 2,45m³/s, est passée en première lecture au gouvernement. "Celle-ci est actuellement en cours d'analyse par un bureau d'étude, en parallèle à la rédaction d'un rapport des incidences environnementales (RIE) qui évalue notamment la question des débits seuils et n'est donc pas encore appliquée. Cette étude permettra donc de relever, si cela est nécessaire, le débit-seuil sur des bases scientifiques."

"De manière plus générale, il nous semble important de souligner que la volonté de la ministre est d'assurer la cohabitation harmonieuse de différentes activités touristiques de la vallée et de permettre le développement d'une activité touristique respectueuse de l'environnement qui la rend possible et ainsi agréable pour celles et ceux qui en bénéficient et pour les riverains", conclut-on au cabinet de la ministre Tellier.