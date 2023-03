Du changement en vue en matière de droits de succession à Bruxelles l'an prochain

Sous certaines conditions, les cohabitants de fait seront assimilés aux conjoints et cohabitants légaux, en matière de droits de succession, à Bruxelles, à partir de l'an prochain.

Selon celui-ci, l'objectif de la réforme est d'adapter les droits de succession aux besoins de la vie actuelle dans la Région-capitale. Ces ajustements n'imposent aucune charge supplémentaire au budget.

Concrètement, la nouvelle règlementation pour les droits de succession et de donation prévoit les mesures suivantes:

Assimilation sous certaines conditions des cohabitants de fait aux conjoints et cohabitants légaux. Le projet vise à ne pas pénaliser les personnes qui, au seuil de leur vie, vivent ensemble sans avoir officialisé leur union. Les conditions à cette assimilation sont que les personnes ont formé ensemble un ménage commun (en principe 1 an pour bénéficier des taux les plus bas, mais 3 ans pour bénéficier de l'exonération sur le logement familial);