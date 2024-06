Économie, aides sociales, cannabis: l'alliance entre MR et Les Engagés sera-t-elle facile à mettre en place?

Partager:

Le MR et Les Engagés s'allient pour former des gouvernements. Mais leurs programmes sont-ils compatibles? Voici l'anlayse de notre expert politique Martin Buxant.

Caroline Fontenoy: Georges Louis Bouchez et Maxime Prévot avaient dit qu'ils iraient vite et ils le font. Qu'est ce qui les rapproche et qu'est ce qui les différencie dans leur programme? Martin Buxant: Si on est de bon compte, franchement, il y a quand même beaucoup plus d’éléments qui rapprochent ces deux partis que de points qui les divisent. Au chapitre socio économique, une réforme fiscale pour tous les travailleurs et pas que les revenus les plus faibles, pas de taxation des hauts patrimoines. Sur l’emploi, une volonté d’activer les chômeurs après deux ans d’allocation, ce sont des avis partagés. Le MR va cependant plus loin en voulant des TIG (travaux d'intérêt général) pour ceux qui refusent un job, c’est pas le cas des Engagés. Les deux formations politiques veulent travailler à combler le déficit public ; sur tous ces points-là, ça devrait rouler. Sur l’Enseignement, en revanche, le MR veut supprimer le Pacte d’Excellence, pas Les Engagés, c’est une grosse différence, c’est un sujet à creuser. À lire aussi "On va monter ensemble": le MR et Les Engagés annoncent des discussions pour constituer un gouvernement

Il serait donc simple d'accorder les violons? Il y a un point qui potentiellement va faire travailler les négociateurs, c’est le chapitre police/justice. Le MR a répété durant toute sa campagne électorale que le pays disposait déjà de suffisamment de policiers et que c’était du côté de la justice que des peines plus sévères devaient être prononcées. Ce n’est pas l’avis des Engagés qui estiment qu’il faut plus de policiers, des milliers de policiers supplémentaires. Ça, ça coute cher et, pour rappel, le MR a promis d’économiser… Autre point: la légalisation du cannabis, le MR est contre et Les Engagés sont pour. Mais on ne va pas faire sauter un mariage pour un joint, d’autant que les partis flamands ne veulent pas non plus de cette légalisation. MR et Les Engagés seront en binôme pour les discussions à Bruxelles et au fédéral: lient-ils clairement leurs destins ensemble?