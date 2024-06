"On va monter ensemble": le MR et Les Engagés annoncent des discussions pour constituer un gouvernement

"Nous vous annonçons que le Mouvement Réformateur et Les Engagés ont décidé d'entamer des discussions pour pouvoir constituer un gouvernement en Wallonie, un gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que, par ailleurs, nous nous présenterons en bloc, en binôme, dans le cadre des négociations bruxelloises", a poursuivi Georges-Louis Bouchez avec un objectif clair: "une politique d'efficacité".

Groupe de travail dès lundi

"Notre souhait c'est de pouvoir entamer in concreto les différents groupes de travail dès lundi pour ne pas perdre de temps et être en capacité de pouvoir au plus vite", martèle le président centriste. "Alors rapidement, ça ne veut pas dire non plus se précipiter, mais c'est effectivement de pouvoir donner des gouvernements le plus rapidement possible à nos concitoyens, c'est quelque chose qui est aussi de nature à pouvoir rassurer et montrer une volonté politique d'efficacité", continue Georges-Louis Bouchez.

David Leisterh lancera les invitations demain

"C'est la raison pour laquelle David Leisterh, le chef de file MR au gouvernement bruxellois lancera des invitations demain au niveau bruxellois, en lançant en priorité la première invitation aux Engagés pour pouvoir débuter des négociations, et que ce binôme vaut également sur le plan du gouvernement fédéral, où nous avons décidé d'avoir la plus grande cohérence en vue de pouvoir avoir une politique qui couvre globalement les enjeux de nos concitoyens", assure le président libéral.