Des candidats qui dansent, les déclarations de Bart De Wever et des slogans... poétiques: voici notre carnet de campagne numéro 24

Dans notre studio, Georges Louis Bouchez était le dernier président invité par les Puncheurs: "Je peux vous le dire très clairement. Au MR, il y a un président. C’est moi", disait-il. Un président libéral avec un maître-mot: "Moi, j’en ai marre d’entendre, que dans ce pays, les gens qui travaillent, automatiquement, seraient riches. Nous, on le finance par plus de travail. Il faut surtout augmenter le taux d’emploi. Il n’y a pas de société heureuse sans travail."

Tout le monde l'a bien compris, ce qui était très clair aussi, c'est son problème avec les idées de gauche, du PS et d'Ecolo: "Ce n'est pas des idées chouettes. Ce sont des idées irresponsables. Et donc, cette génération de décideurs est particulièrement égoïste." Et un penchant pour les nationalistes flamands: "Nous, nous avons déjà fait un gouvernement avec la N-VA. Donc ce petit jeu du PS, je t’aime moi non plus. Ce qui compte, c’est de faire un gouvernement un avec des démocrates et surtout avec des gens qui partagent quelques principes."

Les déclarations de Bart De Wever

En parlant de la N-VA, l'actualité dans le nord du pays a été marquée par les déclarations du patron des nationalistes. Mercredi, débat entre les 7 présidents de parti flamands et donc avec Bart De Wever: "Sur les 16 dernières années, nous avons eu pendant 12 ans un gouvernement fédéral qui n'avait pas de majorité en Flandre. Nous en avons eu un pendant 4 ans qui n'avait pas de majorité en Wallonie. Ce qui n'est pas bon non plus. Mais n'est-il pas normal que la partie la plus grande du pays, qui paie 70 % des impôts et réalise 83 % des exportations, soit suffisamment représentée au sein du gouvernement fédéral?"