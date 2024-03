"Difficile à expliquer en Flandre": Alexander De Croo ne veut pas entendre parler de cette proposition d'un parti wallon

"On ne va jamais avoir une Flandre forte si ce n'est pas avec une Belgique forte. Et il est clair que le déséquilibre économique qu'on voit entre la Flandre et une certaine partie de la Wallonie est très visible. Je pense que c'est important que du côté francophone, quand on vient avec des propositions politiques, qu'elles soient audibles des côtés de la frontière linguistique et très souvent, ce n'est pas le cas", avance le Premier ministre en réponse à une question sur les élections 2024.

À notre journaliste de demander s'il fait référence à la proposition du PS qui demande de prester quatre jours par semaine de travail, sans perte de salaire.